Güney Kıbrıs’ta hemşire eksikliği sorunu büyüyor

Diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Güney Kıbrıs’ta da uzun süredir genel bir hemşire/hasta bakıcı eksikliği olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum tarafında Genel Sağlık Sistemi’nin ve sağlık reformu uygulanmaya başlamasıyla açılan yeni birimler yüzünden hemşire/hasta bakıcı eksikliği yaşanıyor. Bu durumdan özellikle özel hastaneler olumsuz etkileniyor.

Hemşire açığı nedeniyle yurtdışından da hemşire alamayan özel hastaneler mevcut hemşirelerini “bir gecede” devlet hastanelerine kaptırmaktan ve yerlerini dolduramamaktan şikâyet ediyor.

Bütün müdahil taraflarla dün yapılan toplantıda, Rum Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl işletme izni verdiği sağlık merkezlerinin tam kapasite işlemeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda hemşire açığı sorununun daha da büyüyeceği uyarısı yapıldı.