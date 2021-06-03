  • BIST 1.428
  • Altın 523,678
  • Dolar 8,7028
  • Euro 10,5508
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Güney Kıbrıs'ta Hızlı Testlerin Sonuçları Elektronik Ortamda Gönderilmeye Başlandı

» »
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs tespitinde kullanılan “hızlı testlerin” (rapid test) sonuçları elektronik ortamda gönderilmeye başlandı.
Güney Kıbrıs'ta Hızlı Testlerin Sonuçları Elektronik Ortamda Gönderilmeye Başlandı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs tespitinde kullanılan “hızlı testlerin” (rapid test) sonuçları elektronik ortamda gönderilmeye başlandı.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın mobil istasyonlarında yapılan hızlı testlerin sonuçlarının dünden itibaren vatandaşlara elektronik ortamda gönderilmeye başlandığını yazdı.

Vatandaşların hızlı test sonuçlarının, mobil istasyonlarda bulunan görevlilere tahsis edilen dizüstü bilgisayarlarda bulunan özel yazılım programı aracılığıyla vatandaşların cep telefonlarına veya diğer taşınabilir elektronik aletlerine gönderilmeye başlandığını belirten gazete, sonuçlarını yazılı almak isteyenlerin yine bu mobil istasyonlardaki görevlilerden talepte bulunabileceklerini vurguladı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlık'tan hayvan üreticilerine 7 maddelik öneri paketi sunuldu03 Haziran 2021 Perşembe 15:46
  • Peker’in ifadesi ortaya çıktı: Öldürülmeleri gerekli03 Haziran 2021 Perşembe 15:44
  • Oğuz ile Muş görüştü03 Haziran 2021 Perşembe 15:36
  • Muş ile Arıklı görüştü03 Haziran 2021 Perşembe 15:35
  • Şahiner: Kıb-Tek'de akaryakıt ihalesi rayından çıktı!03 Haziran 2021 Perşembe 15:32
  • Saner: "Bulaş en çok yeme içme sektöründe 19-39 yaş arasında"03 Haziran 2021 Perşembe 15:27
  • Şahali:Hükümete göre hiç sorun yok!03 Haziran 2021 Perşembe 15:26
  • İncirli: İşsizlik açıklanan rakamdan daha yüksek03 Haziran 2021 Perşembe 15:21
  • Eylül'de okullar açılmaz ise veliler sokağa dökülür!03 Haziran 2021 Perşembe 15:17
  • 76 Örgüt: Geçişlerin yeniden açılmasını,  güveni yeniden inşa etmeye yönelik icraatlar takip etmelidir.03 Haziran 2021 Perşembe 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti