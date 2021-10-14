  • BIST 1.411,750
  • Altın 530,89
  • Dolar 9,1450
  • Euro 10,5900
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Güney Kıbrıs’ta Hububat Yetersizliği Baş Gösterdi

» »
Güney Kıbrıs’ta Hububat Yetersizliği Baş Gösterdi
Güney Kıbrıs’ta Hububat Yetersizliği Baş Gösterdi

Güney Kıbrıs’ta hububat yetersizliğinin baş gösterdiği ve pahalılığın kapıda olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, temel tüketim maddelerinde fiyat artışı ve hammadde eksikliği nedeniyle Güney Kıbrıs’ta önümüzdeki dönemle ilgili endişeler oluştuğunu yazdı.

Gazete, bazı kişilerin fiyatlarda büyük artış meydana geldiğini söylediğini ancak Marketler Birliği’nin bunu yalanladığını kaydetti. Rum hükümetinden yapılan açıklamada ise tahıl yetersizliği yalanlanırken, piyasanın normal seyrinde ilerleyeceğinin belirtildi.

Haberde, Rum çiftçi örgütlerinden dün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın her yıl 650 bin ton hububata ihtiyaç duyduğunu ancak bu yıl sadece 35-40 bin ton hububat üretilebildiğine işaret edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Theopemptu: “Havai Fişeklerin Yeraltı Dünyasıyla İlgisi Var”14 Ekim 2021 Perşembe 18:15
  • Ksilafagu’daki Patates Heykeli Gündem Oldu14 Ekim 2021 Perşembe 18:10
  • Hristodulidis, Türkiye ve KKTC’yi Şikâyet Ediyor13 Ekim 2021 Çarşamba 11:27
  • Dimitriu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo ile bir araya geldi13 Ekim 2021 Çarşamba 11:24
  • İnternet Üzerinden Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi12 Ekim 2021 Salı 17:52
  • Grip Aşılarına Büyük İlgi12 Ekim 2021 Salı 17:51
  • Hristodulidis: Özel temsilci atanması gidişatına yönelik olumlu bir sonuç alınması için bir nabız yoklaması12 Ekim 2021 Salı 15:47
  • Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu12 Ekim 2021 Salı 12:49
  • Rum Yönetimi’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yönelik 2021 yılıyla ilgili 175 bin Euro’luk katkısını tak12 Ekim 2021 Salı 12:47
  • Rus pasaportlu 38 yaşındaki Azeri’nin tutukluluk süresi uzatıldı12 Ekim 2021 Salı 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti