Güney Kıbrıs’ta Hububat Yetersizliği Baş Gösterdi

Güney Kıbrıs’ta hububat yetersizliğinin baş gösterdiği ve pahalılığın kapıda olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, temel tüketim maddelerinde fiyat artışı ve hammadde eksikliği nedeniyle Güney Kıbrıs’ta önümüzdeki dönemle ilgili endişeler oluştuğunu yazdı.

Gazete, bazı kişilerin fiyatlarda büyük artış meydana geldiğini söylediğini ancak Marketler Birliği’nin bunu yalanladığını kaydetti. Rum hükümetinden yapılan açıklamada ise tahıl yetersizliği yalanlanırken, piyasanın normal seyrinde ilerleyeceğinin belirtildi.

Haberde, Rum çiftçi örgütlerinden dün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın her yıl 650 bin ton hububata ihtiyaç duyduğunu ancak bu yıl sadece 35-40 bin ton hububat üretilebildiğine işaret edildi.