Güney Kıbrıs'ta Hukuk Dairesi’nin hellim kararı sonrası gelişmeler

Rum Hukuk Dairesi’nin, Güney Kıbrıs’ta üretilen hellimlerin “Hellim/Halloumi” ismini taşıyabilmesi için “Menşei İsmi Korumalı Ürün” (MİK) standartlarına uygun olarak üretilmesi gerektiği yönündeki kararının ardından Güney Kıbrıs gündemi hareketlendi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Hukuk Dairesi’nin açıklamalarını manşetlere taşırken, Rum Hukuk Dairesi’nin görüşü sonrasında atılacak adımların, Pazartesi günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda kararlaştırılacağını yazdılar.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ve Ticaret Bakanı Nataşa Pilidu’nun dün konu hakkında ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve kararı uygulamaktaki kararlılıklarını dile getirdiklerini aktaran gazete, Kadis’in görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada ise “hellim ismini taşıyan tek bir ürün bulunduğunu, bunun da MİK standartlarına uygun olan ürün olduğunu” vurguladığını belirtti.

Kadis, “Kıbrıs’ta üretilen ve hellim ismini taşıyan tüm ürünlerin MİK standartlarına uygun üretilmesi gerektiğini” ifade ederek, 1 Ekim 2021’den beridir MİK’e uygun hellim üretilmesi için gerekli tüm öngörülebilir önlemlerin alınmış olmasına rağmen çok az üreticinin MİK üretim sistemine dahil olduğunu belirtti.

Gazete, 1 Ekim 2021 tarihinden sonra üretilen ve MİK işaretini taşımadığı halde “hellim/halloumi” ismini taşıyan ürünlerin geleceğinin ne olacağı konusunun Pazartesi günü yapılacak toplantıda netleşmesinin beklendiğini aktardı.

Öte yandan Rum siyasi partileri, Hukuk Dairesi’nin görüşünü destekleyen ve hükümetin etkin denetimler gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan açıklamalarda bulundular.

AKEL Milletvekili Yannakis Gavriil, Rum hükümetinin, Hukuk Dairesi’nin kararı sonrasında katı denetimler gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.

DİKO’dan yapılan açıklamada, Hukuk Dairesi’nin kararının gayet net olduğu belirtilerek, Rum yetkili makamların bugüne kadar gerekli denetimleri yapmadıklarını vurguladı.

Rum Çiftçiler Birliği (PEK) tarafından yapılan açıklamada da, Rum hükümetinin kararı gecikmeden ve başka bahaneler ileri sürmeden uygulamaya koyması gerektiği ifade edildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “MİK’e Uymayan Büyük Miktarda Hellimi Ne Yapacaklarını Bilmiyorlar”.

Alithia: “MİK Dışında Kalan Hellim Stoğu Konusu”.

Politis: “Hellim Bir Tane ve MİK Dahilinde”.