Güney Kıbrıs'ta Hükümet İle Sayıştaylık Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor

Rum hükümeti ile Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis arasındaki gerginliğin devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Hükümeti ile Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis arasında, Mihailidis’in yabancı yatırımlarla (vatandaşlıklar) ilgili araştırmalarının yer aldığı raporu konusunda son günlerde yaşanan gerginliğe ve bu konudaki gelişmelere geniş yer verdiler.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Başsavcılık aracılığıyla, özel bir taleple, Sayıştay Başkanının durdurulmasını talep ettiğini yazan gazete, böylesi bir durumun ilk kez yaşandığına da dikkati çekti.

Politis gazetesi ise Başsavcının, Sayıştay Başkanının uyumsuz davranışı konusunda Yüksek Mahkeme Konseyi’ne başvurma kararının nihai olduğunu belirtti.

Gazete, iyi haber alan kaynaklara dayanarak, yargı çatışmasından kaçınılması yönünde çaba sarf edildiğini, Sayıştay Başkanının da bu konuda hemfikir olduğunu, yetkilerinin alanını netleştirmek adına Yüksek Mahkemeye başvurmayacağı şeklinde de açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre hükümet çevreleri, Sayıştay Başkanının, hazırladığı raporda eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ile DİSİ Başkanının yakın çalışma arkadaşı Aleksandros Sinkas’a “Wargaming ve Melco” kumarhaneleriyle bağlantılı vatandaşlıklar konusunda yaptığı eleştirilerin siyasi maksat taşıdığını ifade ettiler.



PASAPORTLARLA İLGİL KAVGA MECLİS’TE



Politis gazetesi, hükümet ve Sayıştay Başkanı arasında yaşanan anlaşmazlığın, Rum Meclisi’ne de taşındığını yazdı.

“Wargaming” kumarhane üyelerinin vatandaş yapılması konusunun meclise de taşınmak üzere olduğunu yazan gazete, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in Meclis Denetleme Komitesi Başkanı Zaharias Kulias’a bir mektup göndererek, Sayıştay Başkanının hazırladığı raporların görüşülmesini talep ettiğini belirtti.

Habere göre Perdikis’in bu talebi, ilgili komitenin muhalefet partilere mensup üyeleri tarafından da desteklenecek.



KUSİOS’TAN AKEL’E YANIT



Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, bir yazılı açıklama yaparak pasaportlar konusunda, AKEL’e yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Kusios yazılı açıklamasında, AKEL’in pasaport skandalından bahsederken, bütün herkesin, sesli ve görüntülü olarak, AKEL milletvekilinin başrolde olduğunu gördükten sonra, kendi evinin içine bakması tavsiyesinde bulundu.

Kusios açıklamasında, kurumlar arasındaki en zararlı çatışmanın, AKEL hükümetinin, Merkez Bankası Başkanı ile anlaşmazlığa düşmesiyle, ekonominin milyarlarca euro kaybetmesiyle yaşandığını anımsattı.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise yaptığı açıklamada, hükümet ve Sayıştay Başkanı arasında yaşanan yeni kurumsal çatışmanın, Anastasiadis hükümeti ve DİSİ partisini karakterize eden zihniyetten kaynaklandığını söyledi.

Stefanu, hükümet edenlerin eleştiriye tahammülü olmadığını belirtti.



DİĞER PARTİLER

Alithia gazetesi, diğer partilerin konuyla ilgili açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre DİSİ, Sayıştay Başkanının davranışıyla yaşananların, Yüksek Mahkemeye başvurulmasından başka seçenek bırakmadığını açıkladı.

DİKO, hükümet ve DİSİ’nin pasaportlarla ilgili skandalı örtbas etmesi çabasının yakışıksız olduğunu belirtti.

EDEK, Sayıştay Başkanının raporunun sonuçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Rum Ekologlar, Dayanışma Hareketi, DİPA da birer açıklama yaparak, hükümete eleştirilerde bulundular.