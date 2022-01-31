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Güney Kıbrıs'ta huzurevleri sıkı denetimde

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Güney Kıbrıs genelindeki huzurevlerinin, son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan ciddi artışın ardından, sosyal güvenlik müsteşarlığı ile sağlık bakanlığının sıkı gözetimi altında oldukları haber verildi.
Güney Kıbrıs'ta huzurevleri sıkı denetimde

Güney Kıbrıs genelindeki huzurevlerinde 22-29 Ocak tarihleri arasında personel de dahil olmak üzere toplam 238 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 14-21 Ocak tarihleri arasında ise huzur evlerinde toplam 96 vaka tespit edildiğini belirtti.


15 gün içerisinde huzurevlerinde tespit edilen vakalarda ciddi artış yaşandığını ve bu durumun yetkilileri endişelendirdiğini kaydeden gazete, sosyal güvenlik müsteşarı Anastasia Anthusi’nin, huzurevlerindeki denetim prosedürlerindeki olası boşlukların tespit edilmesi aynı zamanda korona virüsün huzur evi sakinleri ile personeli arasında yayılmasının önüne geçilmesi için, tüm verilerin kayda geçirilip analiz edilmesini istediğini ifade etti.


Öte yandan, huzur evi sakinleri ile çalışanlarının korona virüse karşı aşılanma durumunun ise yüzde 90’a yaklaştığını kaydeden gazete, 1-30 Ocak tarihleri arasında Rum tarafında 92 kişinin korona virüsünden ötürü hayatını kaybettiğini ve bunların çoğunluğunun 80 yaş üzeri kişiler olduğunu da ekledi.

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