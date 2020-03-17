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Güney Kıbrıs'ta iki askeri birlik karantinaya alındı

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Güney Kıbrıs'ta iki askeri birlik karantinaya alındı
Güney Kıbrıs'ta iki askeri birlik karantinaya alındı

Güney Kıbrıs'ta iki askeri birliğin karantinaya alındığı bildirildi.

 SigmaPhileleftheros ve Alpha’nın haberlerine göre, bir askeri birlikte, bir kişide yapılan testin pozitif çıkması sonucu protokollerin yerine getirildiği, ikinci birlikte ise bir kişinin test yapmasına neden olacak olan semptomlar gösterdiği belirtildi.

Sonuçların yarın çıkacağı da belirtilen açıklamada, iki askeri birliğin karantinaya alındığı kaydedildi.

Pozitif vaka çıkan askeri memurun kısa süre önce Yunanistan’dan döndüğü ifade edilen haberde, ortaya çıkan vaka sonrası 100 asker ve subayın karantina altına alındığı söylendi.

 

Kaynak: GazeddaKıbrıs
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