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Güney Kıbrıs’ta İki Buçuk Yaşındaki Çocuk MIS-C Sendromu Sebebiyle Yoğun Bakımda

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Güney Kıbrıs’ta İki Buçuk Yaşındaki Çocuk MIS-C Sendromu Sebebiyle Yoğun Bakımda
Güney Kıbrıs’ta İki Buçuk Yaşındaki Çocuk MIS-C Sendromu Sebebiyle Yoğun Bakımda

Koronavirüs geçiren çocuklarda görülen ve en büyük belirtisi yüksek ateş olan MIS-C sendromu sebebiyle 2 buçuk yaşındaki bir çocuk, Güney Kıbrıs’ta yoğun bakımda tedaviye alındı.

Haravgi gazetesi, koronavirüs hastalığı geçiren çocuklarda görülen ve yüksek ateş ile döküntü semptomlarını sergileyen MIS-C sendromunun bir çocukta daha görüldüğünü yazdı.

Gazete, semptomların fark edilmesi sonrasında ailesi tarafından hastaneye götürülen 2 buçuk yaşındaki çocuğun, Güney Kıbrıs’ta görülen dördüncü vaka olarak yoğun bakımda tedaviye alındığını aktardı.

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