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Güney Kıbrıs’ta iki polis farklı suçlardan tutuklandı

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Güney Kıbrıs’ta iki polis, işledikleri farklı suçlardan tutuklanırken, her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Güney Kıbrıs’ta iki polis farklı suçlardan tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta iki polis, farklı suçlardan tutuklanırken, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre, polislerden biri, 48 yaşındaki bir kadının şikayeti üzerine "mahkeme kararını ihlal, tehdit ve darp" gibi suçlardan tutuklandı.

Diğer polisin ise Hindistan uyruklu bir paketçinin yolunu iki defa keserek, para talep etmekten tutuklandığını yazan gazete, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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