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Güney Kıbrıs’ta ilaçlar yüzünden devlet zarara uğruyor!

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Güney Kıbrıs’ta ilaçlar konusunda devletin zarara uğratıldığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta ilaçlar yüzünden devlet zarara uğruyor!

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın, Genel Sağlık Sistemi (YESİ) öncesinde 1234 Euro’ya temin ettiği bir ilacı bugün, 8 bin Euro’ya aldığını ve konunun, Sayıştaylık tarafından hazırlanan raporda Meclis’in gündemine getirildiğini yazdı.

Gazete, kriz döneminde vatandaş aleyhinde milyonlarca Euro kaybedildiğini ve konuyla ilgili inanılmaz suçlamalar yapıldığını kaydetti.

Habere göre, Sayıştaylık tarafından yapılan açıklamada, fiyatların nasıl bu düzeye geldiğiyle ilgili kanıta ulaşılamadığı belirtilirken, Sağlık Sigortası Kuruluşu’nun (OAİ) da bazı sorunlar ve çarpıtmalar olduğunu kabul ettiği ifade edildi.

Haberde, Sayıştay raporunda yer alan bilgilerin araştırılacağı ve sorunun aşılması için yöntemler üzerinde çalışılacağı kaydedildi.

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