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Güney Kıbrıs'ta İlk Doz Aşılanma Oranı %52,3

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Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 52,3’ünün (386 bin 710 kişi) ilk doz aşısını yaptırdığı, yüzde 28,3’ünün de (209 bin 196 kişi) her iki doz aşısını yaptırıp aşılanmayı tamamladığı bildirildi.
Güney Kıbrıs'ta İlk Doz Aşılanma Oranı %52,3

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun Avrupa Sağlık Komiseri Stella Kiriakidu ile Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki aşı merkezlerinden birini dün ziyaret ettiklerini ve burada yaptıkları açıklamada, Ulusal Aşılama Planı’nda gelinen noktadan memnun olduklarını belirttiklerini yazdı.


Gazete, Yoannu’nun yaptığı açıklamalarda hedefin, nüfusun yüzde 65’inin en azından ilk doz aşısını yaptırması ve korunması olduğunu söylediğini kaydetti.


Haberde, Kiriakidu’nun da, nüfusun çoğunluğunun aşılanması için gösterilen çabalardan ötürü tüm sağlık personelini ve aşılanmak için sorumluluk üstlenen vatandaşı tebrik ettiği belirtildi.


DÜN DE CAN KAYBI OLMADI
Gazete, bir diğer haberinde ise Güney Kıbrıs’ta dün de Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını ve toplam can kaybının 360 olduğunu yazdı.


Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre 47 bin 63 test kapsamında 50 pozitif vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 72 bin 457’ye ulaştığı belirtildi.


ÜLKE KATEGORİLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
Gazetenin bir başka haberinde de, Rum Epidemiyolojik Gözetim Birimi’nin uçuşların kademeli olarak yeniden başlaması çerçevesinde ülkelerin epidemiyolojik durumuna göre yeniden kategorizasyon yaptığı belirtildi.


Buna göre kırmızı kategorideki ülkeler, küçük devletler, üçüncü ülkeler ve Schengen Bölgesi ülkeleri; Belçika, Fransa, Hırvatistan, Lüksemburg, İspanya, Yunanistan, Hollanda, Danimarka, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, İsveç, Almanya, Slovakya, Andora, Monako, Vatikan, San Marino, İsviçre, Lichtenstein,  Ruanda, Rusya, BAE, Ukrayna, Ürdün, Lübnan, Mısır, Beyaz Rusya, Katar, Sırbistan, Tayland, Ermenistan, Gürcistan, Bahreyn, Kuveyt ve Kanada olarak belirlendi.


Bu kategorideki ülkeden gelecek olanlar için son 72 saat içerisinde yapılmış PCR testi ile Güney Kıbrıs’a varışlarında da PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunuyor.


Turuncu kategorideki ülkeler ise Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Romanya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Polonya, İtalya, Norveç, Çin, İngiltere ve ABD olarak belirlendi. Bu ülkelerden gelecek olanlar için ise, yalnızca son 72 saat içerisinde yaptırılmış PCR testi beyan etmesi talep ediliyor.


Yeşil kategorideki ülkeler ise şöyle: Malta, İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, İsrail. Bu ülkelerden gelecek olanlar için ülkeye girişlerinde herhangi bir belge sunma veya karantina uygulaması bulunmuyor.

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