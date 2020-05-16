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Güney Kıbrıs’ta İlkokullar ve Ortaokullar da açılıyor

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Güney Kıbrıs’ta İlkokullar ve Ortaokullar da açılıyor
Güney Kıbrıs’ta İlkokullar ve Ortaokullar da açılıyor

Güney Kıbrıs’taki ilkokul ve ortaokulların 21 Mayıs’ta belli koşullar çerçevesinde açılacağı bildirildi.

Alithia gazetesine göre, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu dün yaptığı açıklamalarda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sağlık protokollerinin uygulanabilir olması için iki gruba ayrıldığını; Perşembe günü ilk grubun, Cuma günü de ikinci grubun okula gideceğini söyledi.

Habere göre, Prodromu, ilk iki gün öğrencilerin yeni sistemle ve sağlık protokolleriyle ilgili bilgilendirileceklerini ve Pazartesi günü de eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Prodromu, bir hafta (Pazartesi-Cuma) ilk grubun, diğer hafta ikinci grubun okula gideceğini ve eğitimin bu şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Haberde, okul öncesi kurumlar ile anaokulların ise kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Gazete, okullarda öğrenciler ile öğretmenlere de 20 bin tarama testi yapılacağını ve böylelikle salgının durumuyla ilgili bir çerçevenin oluşacağını yazdı.

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