Güney Kıbrıs’ta ırkçılık olayları arttı

Güney Kıbrıs’ta ırkçılık olaylarının arttığı ve son 10 yılda 193 ırkçı nitelikli olay yaşandığı bildirildi.

Irkçılık nitelikli olaylarla ilgili şikayetlerin 57 tanesinin Kıbrıslı Rum, 33 tanesinin Kıbrıslı Türk ve 18 tanesinin de Yunanlı tarafından yapıldığı kaydedildi.

Başlangıç noktası ten rengi ve siyasi inançlar olan ırkçılık olaylarında artış olduğunu yazan Haravgi gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nın 2005–2016 yılları arasındaki verilerine dayanarak, son 10 yılda 193 ırkçı nitelikli olay yaşandığını bildirdi.

Haberinde, ırkçılık olaylarına maruz kalan mağdurların kimliklerine de yer veren gazete, son 10 yılda bu hususta şikâyette bulunan kişilerin 57 tanesinin Kıbrıslı Rum ve 33 tanesinin de Kıbrıslı Türk olduğunu; 18 tanesinin ise Yunanistan’dan olduğunu belirtti.

Gazete, 2016 yılında şikâyette bulunan 18 kişiden 4’ünün Kıbrıslı Rum, 3’ünün Kıbrıslı Türk olduğunu da ifade etti.

Irkçılık olaylarıyla itham edilenlerin ezici çoğunluğunun Kıbrıslı Rum olduklarını da yazan gazete, ırkçılık olaylarıyla ilgili olarak Rum polisine hiçbir zaman herhangi bir Kıbrıslı Türk’le ilgili suçlamada bulunulmamasının ise dikkate değer olduğuna işaret etti.

Gazete ırkçılık olaylarıyla ilgili olarak 2016 yılında Rum tarafında toplam 26 kişinin itham edildiğini ve hepsinin Kıbrıslı Rum olduğunu da ekledi.