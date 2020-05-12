Güney Kıbrıs'ta iş yerlerine gidemeyenlerden Milletvekillerine çağrı

Güney Kıbrıs’ta çalışan ancak salgın nedeniyle sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı işine gidemeyen işçiler milletvekillerinden sorunlarına çözüm istedi.

Güneyin Emekçileri Komitesi adıyla açıklama yapan işçiler, şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi süresinde bizler ellerimizi değil taşın altına koymak, bedenimizle kayanın altına girdik.

Görüyoruz ki halk olarak sesimizi çıkarmadıkça, siz bizleri temsil edenler üstümüzde ‘andrez’ oynamaya devam ediyorsunuz. Hükümetimize ve özellikle hükümete mensup milletvekillerine buradan çağrımızdır. Bizler için derhal çözüm üretecek kararlar almanızı istiyoruz. Bizler evimize ekmek götüremeyecek duruma geldik. Halkınızın ekonomik sorunlarına çare bulma adına hiç bir çaba göstermiyorsunuz. Bilmenizi isterik ki bu toprakların gerçek sahipleri bizleriz”

İşçiler, sorunlarına kalıcı çözüm üretilmemesi halinde bundan sonraki süreçte yasal hakları için daha sert eylemlere gideceklerini açıkladı.