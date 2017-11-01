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Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranında azalma

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Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranında azalma
Güney Kıbrıs’ta, 2017 Eylül ayı itibarıyla işsizlik oranının, bir önceki aya göre azaldığı belirtildi.

Alithia gazetesi ekonomi eki, Avrupa Birliği İstatistik Birimi verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranının 2017 Ağustos ayında yüzde 10.6 iken, bu rakamın Eylül’de yüzde 10.3’e gerilediğini yazdı. 

Gazete, yine aynı verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ın, işsizlik oranlarında büyük azalma yaşayan AB üyesi ülkeler arasında birinci sırada yer aldığını, işsizlik oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 13 iken bu yıl yüzde 10.3’e gerilediğini belirtti.

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