  • BIST 5.214,29
  • Altın 1074.682
  • Dolar 18.6512
  • Euro 19.7575
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güney Kıbrıs'ta kaçak mülteci sayısı 21 bin...

» »
Güney Kıbrıs’a 2022 yılında giden kaçak mülteci sayısının rekor kırarak 21 bin kişiye ulaştığı bildirildi.
Güney Kıbrıs'ta kaçak mülteci sayısı 21 bin...

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a 2022 yılında giden kaçak mülteci ve sığınmacı sayısının bir önceki seneye göre yüzde 82 artış göstererek 21 bin kişiye ulaştığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın kaçak göç konusunda öngörülmesi imkansız bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtirken, kaçak göçmen sayısındaki artışa karşın ülkelerine geri gönderilenlerin sayısında da bir artış olduğunu, bu yıl 7 bin 500 kişinin ülkelerine gönderildiğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’a giden kaçak göçmen ve sığınmacıların yüzde 94’ünün KKTC üzerinden, Yeşil Hat’tı kullanarak gittiği iddiasında da bulunan gazete, geriye kalan yüzde 6’lık kesimin ise deniz yoluyla Güney’e vardıklarını öne sürdü.

2022 yılının Ekim ayına kadarki sürede siyasi sığınma talebinde bulunanların sayısının ise bir önceki seneye göre yüzde 82 artış göstererek 18 bin 345 olduğunu vurgulayan gazete, siyasi sığınma talebinde bulunanların başında Suriyelilerin geldiğini, ardından Nijerya, Kongo ve Pakistan vatandaşlarının yer aldığını da aktardı.

Ekim ayına kadarki sürede 15 bin 546 kişinin Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtikleri de iddia edilen haberde, Rum hükümetinin bu geçişleri önlemek adına; Yeşil Hat’tın elektronik sistemlerle gözetlenmesi, geçiş noktalarının kapatılması adına tel örgü çekilmesi ve kaçak mültecileri KKTC’ye geri itecek 300 sınır görevlisinin işe alınması önlemlerini hayata geçirmeye odaklandığı vurgulandı.

Gazete, Yeşil Hattın gözetlenmesi çerçevesinde kamera sisteminin de yerleştirildiğini, KKTC makamlarının da benzer bir sistemi yerleştirecekleri bilgisi aldıklarını da öne sürdü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavroyannis: Kıbrıs Sorunu için Ankara’ya giderim17 Aralık 2022 Cumartesi 13:35
  • Avrupa Konseyi Anastasiadis’e veda etti17 Aralık 2022 Cumartesi 12:44
  • Güneyde Başpiskopos seçimleri 18 Aralık tarihinde yapılacak17 Aralık 2022 Cumartesi 09:37
  • Güney Kıbrıs kişi başı kentsel atık üretiminde AB 7’ncisi16 Aralık 2022 Cuma 18:41
  • Başpiskoposluk seçimleri arifesinde son durum16 Aralık 2022 Cuma 15:49
  • Koronavirüs Güneyde Bir Haftada 8 Can Daha Aldı16 Aralık 2022 Cuma 14:00
  • Baf'ta 23 Yaşındaki genç 6 kişi tarafından kaçırıldı!16 Aralık 2022 Cuma 13:25
  • Stewart diplomatik camia üyelerini bilgilendirdi16 Aralık 2022 Cuma 13:11
  • Mavroyannis, Kıbrıs sorunu için Ankara’ya gitmeye hazır!16 Aralık 2022 Cuma 12:34
  • Güneyde işsiz ve ‘part-time’ çalışan sayısı arttı16 Aralık 2022 Cuma 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti