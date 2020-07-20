Güney Kıbrıs’ta Kamu Araçlarına Gps Takip Sistemi Takıldı

Güney Kıbrıs’ta kamuda kullanılan araçlara, GPS takip sistemi takıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kamuda kullanılan resmi araçlara GPS takip sistemi takıldığını yazdı.

Gazete, kamu araçlarının kontrolünün sağlanabilmesi adına kamuda bulunan 2 bin araca GPS takip sistemi yerleştirildiğini belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Başsavcı ve diğer bazı devlet ileri gelenlerinin araçlarına ise söz konusu sistemin yerleştirilmediğini vurguladı.

Habere göre, polis gücü ve RMMO araçlarına da GPS uygulaması yapılmadı.