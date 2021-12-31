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Güney Kıbrıs'ta kamu hastaneleri teyakkuzda

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Koronavirüs vakalarındaki büyük artış ve hastaneye yatışlarda olası artış nedeniyle kamu hastaneleri teyakkuzda.
Güney Kıbrıs'ta kamu hastaneleri teyakkuzda

Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu basın sözcüsü Haralambos Harilaou, "Omicron" varyantının hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığına dair hala bir bilgi bulunmadığını, bugün açıklanacak ulusal rapordan netlik kazanacağını da sözlerine ekledi.

Şu anda hasta sayısının 170 ila 180 hasta arasında sabit olduğuna dikkat çekti. Ancak yoğun bakım ünitelerinde ve yoğun takip birimlerinde yatan hasta sayısında artış olduğunu kaydetti.

Harilaou koronavirüs ile tedavi edilen hastaların %85'inin aşı yaptırmadığını kaydetti. Ayrıca yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun aşısız olduğunu söyledi.

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