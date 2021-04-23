Güney Kıbrıs'ta KAPANMA kararı! 15 GÜN TAM KAPANMA yürürlüğe girecek! (GÜNCELLENDİ)

Kabine Cuma günü, artan enfeksiyon sayılarını durdurmak ve sağlık sistemini korumak amacıyla 26 Nisan ile 9 Mayıs arasında tecrit uygulamaya karar verdi.

Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, akşam 9 ile akşam 5 arasında sokağa çıkma yasağının yanı sıra her yerde tüm toplantıların yasaklanacağını söyledi.

Berberler, kuaför ve güzellik uzmanlarının yanı sıra ağırlama mekanları, tiyatrolar, spor salonları ve dükkanların işletilmesi durdurulacak. Restoranlar yalnızca paket servis ve teslimat sunabilir.

Kişilerin SMS gönderdikten sonra günde yalnızca bir kez gezmesine izin verilir.

Paskalya cumartesi günleri dışında ve sadece dışarıda kilise ayinleri ibadet etmeden yapılacaktır.

Önlemler 10 Mayıs'ta kaldırılacak, ancak bir kişinin aşı olmaması durumunda belirli yerleri ziyaret etmek için olumsuz testler gerekecek.

Karar, Perşembe günü mevcut tedbirlerin uzatılması, gevşetilmesi veya sıkılaştırılması konusunda uzlaşmaya varamadığı, Bakanlar Kurulu'nun uzun ve bildirildiğine göre kırılgan bir toplantısında alındı.

Fiziksel mevcudiyet, ofislerde çalışanların yüzde 20'sine indirilecek ve personelin yarısının yüzde 20'den haftalık bir test yapması gerekecek.

10 Mayıs'ta Kıbrıs şu anda yürürlükte olana geri dönmelidir.

Ioannou, “ek aşılara şans vermek ve hastanelerin üzerindeki baskıyı azaltmak için kısa bir süre için sıkı önlemler alınması” çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs’ta 26 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında kapanma kararı verildi.



Detaylar gelmeye devam edecek..