  • BIST 1.345
  • Altın 482,970
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA39'u yerel 44  pozitif vakaya rastlandı, 59 kişi taburcu edildi

Güney Kıbrıs'ta KAPANMA kararı! 15 GÜN TAM KAPANMA yürürlüğe girecek! (GÜNCELLENDİ)

» »
Artan vakaların önüne geçemeyen Rum hükümeti kapanmaktan başka çare bulamadı.
Güney Kıbrıs'ta KAPANMA kararı! 15 GÜN TAM KAPANMA yürürlüğe girecek! (GÜNCELLENDİ)

assets_gallery_2784_37051.jpg

Kabine Cuma günü, artan enfeksiyon sayılarını durdurmak ve sağlık sistemini korumak amacıyla 26 Nisan ile 9 Mayıs arasında tecrit uygulamaya karar verdi.

Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, akşam 9 ile akşam 5 arasında sokağa çıkma yasağının yanı sıra her yerde tüm toplantıların yasaklanacağını söyledi.

Berberler, kuaför ve güzellik uzmanlarının yanı sıra ağırlama mekanları, tiyatrolar, spor salonları ve dükkanların işletilmesi durdurulacak. Restoranlar yalnızca paket servis ve teslimat sunabilir.

Kişilerin SMS gönderdikten sonra günde yalnızca bir kez gezmesine izin verilir.

Paskalya cumartesi günleri dışında ve sadece dışarıda kilise ayinleri ibadet etmeden yapılacaktır.

Önlemler 10 Mayıs'ta kaldırılacak, ancak bir kişinin aşı olmaması durumunda belirli yerleri ziyaret etmek için olumsuz testler gerekecek.

Karar, Perşembe günü mevcut tedbirlerin uzatılması, gevşetilmesi veya sıkılaştırılması konusunda uzlaşmaya varamadığı, Bakanlar Kurulu'nun uzun ve bildirildiğine göre kırılgan bir toplantısında alındı.

Fiziksel mevcudiyet, ofislerde çalışanların yüzde 20'sine indirilecek ve personelin yarısının yüzde 20'den haftalık bir test yapması gerekecek.

10 Mayıs'ta Kıbrıs şu anda yürürlükte olana geri dönmelidir.

Ioannou, “ek aşılara şans vermek ve hastanelerin üzerindeki baskıyı azaltmak için kısa bir süre için sıkı önlemler alınması” çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs’ta 26 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında kapanma kararı verildi.

Detaylar gelmeye devam edecek..

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS:Sömürge anlayışına karşı mücadele edeceğiz23 Nisan 2021 Cuma 14:38
  • Erhürman: Kıbrıs’ta sağcısından solcusuna herkes çözüm istiyor23 Nisan 2021 Cuma 14:19
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kitabı yayımlandı23 Nisan 2021 Cuma 13:57
  • Sağlar:AKP, KKTC’deki kültür birikimi ve ulaştığı ideolojik gelişmişliğinin farkında değil!23 Nisan 2021 Cuma 13:56
  • Sennaroğlu, Şentop’u arayarak TBMM’nin 101.yılını kutladı23 Nisan 2021 Cuma 13:53
  • YBMO:İnönü Meydanı’nda buluşalım23 Nisan 2021 Cuma 13:49
  • GİKAD: “Hükümet, Can Havliyle Aşı Arayışında Olmalı”23 Nisan 2021 Cuma 13:40
  • Yeşil Barış Hareketi Yarın Karpaz’da Dut Ağacı Dikim Etkinliği Düzenliyor23 Nisan 2021 Cuma 13:36
  • Kıbrıs Türk Şehitlikleri Ve Milli Parklar Vakfı’nden İki Eşit Egemen Devlet Politikasına Destek23 Nisan 2021 Cuma 13:32
  • Tabiplerden “Federasyon Yolunda Birlikte” Etkinliğine Destek23 Nisan 2021 Cuma 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti