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Güney Kıbrıs'ta karantina altında olan Kıbrıslı Türk öğrenciler Kuzey'e geçiriliyor

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Güney Kıbrıs'ta karantina altında olan Kıbrıslı Türk öğrenciler Kuzey'e geçiriliyor
Güney Kıbrıs'ta karantina altında olan Kıbrıslı Türk öğrenciler Kuzey'e geçiriliyor

Güney Kıbrıs'ta karantina altında olan Kıbrıslı Türk öğrencileri kuzey'e geçirilmesi konusunda uzlaşıldı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu Sosyal medyadan yaptığı açıklamada: 

"Geçiş konusu için KKTC Cumhurbaşkanlığı sağlık teknik komitesini görevlendirdi. Baf'tan gelen 1 öğrencimiz olduğunu biliyoruz. Güney yetkilileri Larnaka'dan gelen öğrenciler olduğunu da söyledi ama isimlerine henüz ulaşamadık. Tüm öğrencilerin kuzeye geçirilmesi bekleniyor." dedi

 
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