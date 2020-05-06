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Güney Kıbrıs'ta Kardeşini Vuran Genç Tutuklandı

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Güney Kıbrıs'ta Kardeşini Vuran Genç Tutuklandı
Güney Kıbrıs'ta Kardeşini Vuran Genç Tutuklandı

Larnaka’da dün  akşamüzeri, 21 yaşındaki kızkardeşini G3 tüfeğiyle vurup ölümüne sebep olan 23 yaşındaki genç tutuklandı.

Rum haber kaynakları, gencin polise verdiği ifadede bugün seferberliğe gittiğini ve eve döndüğünde G3 tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş aldığını söylediğini; ancak koronavirüs salgını yüzünden seferberliklerin askıya alınmış olması nedeniyle, bu iddianın araştırıldığını duyurdu.

23 yaşındaki gencin yarın Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması beklenirken, polisin gencin tasarrufundaki G3 tüfeğine el koyduğu belirtildi.

Ağabeyinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden 21 yaşındaki kadının 2 aylık hamile olduğu anlaşıldı

 
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