Güney Kıbrıs’ta kardiyovasküler hastalıkları sebebiyle 994 kişi hayatını kaybetti

Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında 994 kişinin kalp damar hastalıklarına bağlı sebeplerle hayatlarını kaybettiklerini aktardı.
Habere göre yine aynı yıl gerçekleşen toplam ölüm sayısı 7 bin 326 oldu.
Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında 994 kişinin kalp damar hastalıklarına bağlı sebeplerle hayatlarını kaybettiklerini aktardı.
Habere göre yine aynı yıl gerçekleşen toplam ölüm sayısı 7 bin 326 oldu.
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