  • BIST 9960.6
  • Altın 3098.597
  • Dolar 35.5898
  • Euro 36.7664
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Güney Kıbrıs’ta kasım ayı ölüm oranı rekor kırdı

» »
Güney Kıbrıs’ın ölüm oranı konusunda AB üye devletleri arasında en kötü pozisyonların birinde olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta kasım ayı ölüm oranı rekor kırdı

AB İstatistik Ofisi “Eurostat” tarafından açıklanan verilere göre, Güney Kıbrıs’ın 2024 yılının kasım ayında yüzde 18 ile aşırı ölüm oranı rekoruna sahip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, ekimde yüzde 7 olan AB’deki aşırı ölüm oranının kasımda yüzde 5’e gerilediğini belirtti.

Bu konuda en yüksek oranlara Finlandiya (%18,4), Güney Kıbrıs (%18), Hollanda (%13,9), Almanya (%13,8) ve Slovenya’nın (%13,5) sahip olduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın kasım ayının ikinci haftasında ise AB ülkeleri arasında yüzde 30,8’lik bir oranla en yüksek aşırı ölüm oranına sahip olduğunu ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ın nüfusu yüzde 1,8 arttı16 Ocak 2025 Perşembe 13:48
  • Yer Kıbrıs... Tabuttan anneleri yerine başka kadın çıktı14 Ocak 2025 Salı 15:22
  • Simon Aykut’un davası 27 Ocak tarihine ertelendi14 Ocak 2025 Salı 12:57
  • Rum Polisinin, bir genci silahla öldürmesinin ardından tepkiler büyüyor: Polisin istifası isteniyor14 Ocak 2025 Salı 10:51
  • 24 yaşındaki Pakistanlı gencin, Rum polisi tarafından vurulduğu ortaya çıktı13 Ocak 2025 Pazartesi 18:32
  • Limasol’da uyuşturucu satıcısı iki genç tutuklandı13 Ocak 2025 Pazartesi 14:43
  • 24 yaşındaki göçmen genç, Rum polisin tabancasından çıkan kurşunla öldü13 Ocak 2025 Pazartesi 13:08
  • Hristodulidis: Herzog ile çok somut konuları görüştük11 Ocak 2025 Cumartesi 16:29
  • Ağrotur’un İsrail’in Orta Doğu’daki askeri operasyonlardaki rolüne tepkiler11 Ocak 2025 Cumartesi 16:29
  • Rum İstinaf Mahkemesi Simon Aykut’un başvurularını reddetti11 Ocak 2025 Cumartesi 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti