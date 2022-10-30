  • BIST 3.878,98
  • Altın 982.261
  • Dolar 18.5798
  • Euro 18.5297
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİngiltere’de iki yeni corona varyantı tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta “Kayıplar Günü” açıklaması Rum basınında

» »
Rum Yönetimi tarafından “Kayıplar Günü” olarak belirlenen 29 Ekim dolayısıyla başkanlığa bağlı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiserliği tarafından bir açıklama yapıldı.
Güney Kıbrıs’ta “Kayıplar Günü” açıklaması Rum basınında

Alithia gazetesine göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiserliği basın bürosu tarafından yapılan açıklamada her bir kaybın akıbetinin doğru bir şekilde belirlenmesi için verilen mücadelenin, kayıp aileleri ile birlikte sürdürülmesinin herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi.

Komiserlik yaptığı açıklamada “29 Ekim 1974'ün, Kıbrıs’ta esir teatisinin tamamlandığı günü akıllara getirdiğini, bu günün; o tarihten beri akıbetleri bilinmeyen, ailelerine dönmeyen  yüzlerce kişinin aranmasına yönelik trajik bir dönemin başlangıcı olduğunu” da savundu.

Kayıplar Günü’nün, özellikle kayıp yakınları için zor bir gün olduğuna dikkati çekilen açıklamada Türkiye’nin kayıplar konusunda iş birliği yapmayı reddettiği savunuldu.

Komiserlik ayrıca  Birleşmiş Milletler’den, Avrupa Birliği’nden inisiyatif üstlenmesini ve bu trajedinin etkin bir şekilde sonlandırılmasına katkı koymasını beklediklerini ve ümit ettiklerini de ifade etti.

Açıklamada son olarak kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarının yoğunlaştırılacağı ve sürdürüleceğine de dikkat çekildi.

ANASTASİADİS

Alithia gazetesi aynı haber içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis gün dolayısıyla sosyal medya hesabından yapmış olduğu kısa açıklamaya da yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, Rum Yönetimi tarafından belirlenen 29 Ekim Kayıplar Günü’nün, kendilerine her bir kaybın bulunmasına ilişkin sorumluluğu anımsattığını ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: İşgal altındaki vatanımız ayrı bir varlık değil ki tavsiye alabilelim29 Ekim 2022 Cumartesi 12:16
  • Lübnan ve Güney Kıbrıs anlaştı!29 Ekim 2022 Cumartesi 08:42
  • Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Macaristan Büyükelçisiyle görüştü28 Ekim 2022 Cuma 13:16
  • Anastasiadis’e Baf’ın altın anahtarı takdim edildi28 Ekim 2022 Cuma 12:31
  • Güney'de haftalık koronavirüs vakaları açıklandı28 Ekim 2022 Cuma 10:47
  • Güneyde Cezaevinde Bir Kıbrıslı Türk Mahkûm Ölü Bulundu28 Ekim 2022 Cuma 09:46
  • Güney'de havayolu şirketlerine teşvik...27 Ekim 2022 Perşembe 15:15
  • Güney Kıbrıs dördüncü sırada...27 Ekim 2022 Perşembe 14:48
  • 9 ayda 9 binden fazla yabancı şirketten Güney Kıbrıs’a başvuru26 Ekim 2022 Çarşamba 16:47
  • Güney Kıbrıs’tan Türkiye açıklaması: Kazara çatışma çıkabilir26 Ekim 2022 Çarşamba 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti