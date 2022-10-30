Güney Kıbrıs’ta “Kayıplar Günü” açıklaması Rum basınında

Rum Yönetimi tarafından “Kayıplar Günü” olarak belirlenen 29 Ekim dolayısıyla başkanlığa bağlı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiserliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Alithia gazetesine göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiserliği basın bürosu tarafından yapılan açıklamada her bir kaybın akıbetinin doğru bir şekilde belirlenmesi için verilen mücadelenin, kayıp aileleri ile birlikte sürdürülmesinin herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi.

Komiserlik yaptığı açıklamada “29 Ekim 1974'ün, Kıbrıs’ta esir teatisinin tamamlandığı günü akıllara getirdiğini, bu günün; o tarihten beri akıbetleri bilinmeyen, ailelerine dönmeyen yüzlerce kişinin aranmasına yönelik trajik bir dönemin başlangıcı olduğunu” da savundu.

Kayıplar Günü’nün, özellikle kayıp yakınları için zor bir gün olduğuna dikkati çekilen açıklamada Türkiye’nin kayıplar konusunda iş birliği yapmayı reddettiği savunuldu.

Komiserlik ayrıca Birleşmiş Milletler’den, Avrupa Birliği’nden inisiyatif üstlenmesini ve bu trajedinin etkin bir şekilde sonlandırılmasına katkı koymasını beklediklerini ve ümit ettiklerini de ifade etti.

Açıklamada son olarak kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarının yoğunlaştırılacağı ve sürdürüleceğine de dikkat çekildi.

ANASTASİADİS

Alithia gazetesi aynı haber içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis gün dolayısıyla sosyal medya hesabından yapmış olduğu kısa açıklamaya da yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, Rum Yönetimi tarafından belirlenen 29 Ekim Kayıplar Günü’nün, kendilerine her bir kaybın bulunmasına ilişkin sorumluluğu anımsattığını ifade etti.