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Güney Kıbrıs’ta kayıtlı işsiz sayısı 21 bin kişiye ulaştı

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Güney Kıbrıs’ta kayıtlı işsiz sayısı 21 bin kişiye ulaştı.
Güney Kıbrıs’ta kayıtlı işsiz sayısı 21 bin kişiye ulaştı

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat’ın verilerine dayanarak, Haziran ayında yüzde 4,2 olan işsizlik oranının, Temmuz ayında yüzde 4,4’e yükseldiğini yazdı.

Haberde, 25 yaş altı işsiz sayısının 6 bin (yüzde 10,6) olduğu da ifade edildi.

-Pahalılıkta da artış oldu

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Temmuz ayı enflasyon rakamları kağıt üzerinde gerilemiş gibi görünse de, piyasadaki fiyatların hala çok yüksek olduğunu yazdı.

Gazete, Haziran ayında yüzde 2,9 olan enflasyon oranının Temmuz'da yüzde 2,1’e gerilediğini; ancak taze meyve ile sebzede fiyatlarında yüzde 20, patates fiyatında da yüzde 17’lik artış meydana geldiğini belirtti.

Haberde, en çok fiyat artışının yüzde 62 ile zeytinyağında kaydedildiği ifade edildi.

 

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