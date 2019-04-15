Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısı 26508

Rum tarafındaki kayıtlı işsiz sayısının Mart 2019 itibarıyla 26 bin 508 olduğu haber verildi.

Alihtia “Rakamlarla İşsizlik… 2018/2019 Kayıtlı İşsizler” başlıklı haberinde ” Rum Çalışma Dairesi’nin kaza ofislerinin verilerini kaynak gösterdiği haberinde 2018 Mart ayında 30 bin 616 olan kayıtlı işsiz sayısının Şubat 2019’da 29 bin 751, Mart 2019’da da 26 bin 508 olduğunu yazdı.

Habere göre 18 çalışma alanı temel alınarak yapılan Mart 2018-2019 dönemine dair değerlendirmede, kayıtlı işsizlerin 4 bin 108 kişi (yüzde 13,4) azaldığı gözlemlenirken 3 çalışma alanında kayıtlı işsiz sayısında artış kaydedilirken, bir alanda rakamın değişmediği belirlendi.