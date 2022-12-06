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Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısının 15 bin 309 olarak açıklandı

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Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısının 15 bin 309 olarak açıklandı. Öte yandan hazine açığının Gayrı Safi Milli Hasıla’nın yüzde 2.1’ine denk gelen 556.4 milyon Euro olarak kaydedildiği belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısının 15 bin 309 olarak açıklandı

Güney Kıbrıs’ta Ocak-Ekim 2022 dönemi hazine açığının Gayrı Safi Milli Hasıla’nın yüzde 2.1’ine denk gelen 556.4 milyon Euro olarak kaydedildiği belirtildi.

Politis gazetesi, 2021 yılının aynı döneminde ise hazine açığının GSMH’nın yüzde 1.4’üne denk gelen 329.5 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, Ocak-Ekim 2022’yi kapsayan dönemde toplam gelirlerin yüzde 2.1’e denk gelen  169,8  milyon Euro artışla, 8 milyar 233 milyon 9 Euro’ya yükseldiğini de belirtti.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kasım ayı sonunda, kayıtlı işsiz sayısının 15 bin 309 olarak kaydedildiğini yazdı.

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