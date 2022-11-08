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Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk taşınmazı kullanılarak dolandırıcılık iddiası

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Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk taşınmazı kullanılarak dolandırıcılık iddiası
Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk taşınmazı kullanılarak dolandırıcılık iddiası

Güney Kıbrıs’ta iki kişinin, Baf’ta bulunan bir Kıbrıslı Türk taşınmazına yatırım yapması karşılığında yüksek miktarda gelir elde edeceği vaadiyle bir başka kişiyi dolandırdığı iddiası Rum polisince araştırılıyor.

Politis gazetesi, polisin, 60 yaşındaki bir şahsın, biri arkadaşı olan iki kişinin kendisini, Kıbrıs Türk taşınmazına yatırım yapması karşılığında yüksek gelir elde edebileceği vaadiyle kandırdıkları iddiasını araştırmakta olduğunu yazdı.

Haberde, 60 yaşındaki şahsın, 2019 yılında arkadaşı olan 44 yaşındaki şahıs ile bir diğer şahsa, kısa sürede 650 bin Euro kazanacağı vaadiyle 275 bin Euro verdiği ancak o günden beridir parasını alamadığı iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi. Yakalanan 44 yaşındaki şahsın ise suçlamaları kabul etmeyerek, 60 yaşındaki şahıstan 2018 tarihinde borç para aldığını ve bu şahsın faiziyle 275 bin Euro talep ettiğini iddia etti.

Mahkemeye çıkarılan şahıs hakkında 4 gün tutuklu kalması kararı verildi.

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