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Güney Kıbrıs’ta Kimlik ve Pasaport Süresinin Dolmasına Az Süre Kala SMS ile Bilgilendirme Yapılacak

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Güney Kıbrıs’ta bugün itibarıyla, kimlik veya pasaport sürelerinin dolmasına az süre kalan vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Kimlik ve Pasaport Süresinin Dolmasına Az Süre Kala SMS ile Bilgilendirme Yapılacak

Güney Kıbrıs’ta bugün itibarıyla, kimlik veya pasaport sürelerinin dolmasına az süre kalan vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, buna ilaveten Lefkoşa Rum Kaymakamlığı’nın da kimlik/pasaport yenileme veya seçmen kütüğüne kaydolma gibi işlemlerde online randevu sistemine geçtiğini ve böylelikle, dairede uzun kuyruklar oluşmasının ve yakın temas ile koronavirüs bulaşma olasılığının önüne geçilmesinin amaçlandığını yazdı.

Haberde, bu tür işlemler için online randevu sistemine 2 Ağustos’ta geçildiği ve düne kadar 1139 online randevu işlemi yapıldığı kaydedildi.

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