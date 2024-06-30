Güney Kıbrıs'ta kirliğe neden olanlara 20 bin Euro ceza geliyor

Güney Kıbrıs Tarım ve Çevre Bakanı Maria Panayiotou, çevre konusunda yeni düzenlemeler yapılacağını, kirliliğe neden olanlara 20 bin Euro'ya kadar para cezası verileceğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Tarım ve Çevre Bakanı Maria Panayiotou, “Atıksız Kıbrıs” sloganı altında Güney Kıbrıs'taki çöp sorununu çözmeye yönelik kararları açıkladı.

Yerel yönetimlerin katkısıyla atıkların sorununun etkin bir şekilde ele alınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirileceği bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda (CNA) yer alan habere göre; Çevre Bakanı Panayiotou yapılacaklar arasında, temizlik kampanyası, kirliliğe neden olanlara 20 bin Euro'ya kadar para cezası verilmesi, yeşil noktaların artırılması ve yasa dışı atık alanlarıyla ilgili düzenlemelerin yenilenmesi gibi çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Geçmiş yıllarda da birçok önlem alındığını ancak sorunun devam ettiğini aktaran Maria Panayiotou, son dönemde öp alanlarından çıkan yangınların yayıldığına dikkat çekti.