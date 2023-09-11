Güney Kıbrıs’ta kırmızı ışık ihlalinin cezası 8 bin 655 TL

Güney Kıbrıs’ta trafik kurallarına uymayanlara ciddi bir ceza kesiliyor. Güney Kıbrıs’ta kırmızı ışık ihlalinin bedeli 300 Euro. Söz konusu ceza 940 Euro olan Rum asgari ücretinin 3’te biri yaparken Türk Lirası olarak karşılığı ise 8 bin 655 TL.

Öte yandan Rum Ulaştırma Bakanı Alexis Vafeades, 300 Euro olan sabit radar cezalarında indirime gidileceğinin sinyalini verdi.

Sigma’ya konuşan Vafeades, sabit radarların trafik kazalarını önlemede büyük ölçüde başarılı olduğuna dikkat çekerken "300 Euro'luk para cezası, bazı insanlar için bir ay içinde yemek yememek anlamına gelebilir, bu iyi bir şey değil" dedi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayı içerisinde 40 bin trafik suçu işlenirken toplam cezaların yüzde 40’ı halen ödenmedi.