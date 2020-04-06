Güney Kıbrıs’ta Korona Virüs Vakalarında Düşüş Eğilimi

Güney Kıbrıs’ta yeni teşhis edilen Korona virüs vakası sayılarında düşüş yaşanmasının, salgının ilerleyişinin önlenmesi konusunda umut vadettiği, buna karşın dün bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam kayıp sayısının 13’e yükseldiği bildirildi.

Rum basını, hayatın kaybeden kişilerin toplam sayısı konusunda ise çelişki içeren haberler yansıttı.

Alithia gazetesi: “Vakalar Düşmeye Başladı – Dün De Tespit Edilen Vaka Sayısındaki Düşüş Vakaların Azalma Eğiliminin Göstergesi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen 792 test sonucundan 20 tanesinin pozitif çıkmasının ve son iki gündür pozitif çıkan vaka sayısının azalmasının, salgının düşüşe geçtiği umutlarını doğurduğunu yazdı.

Gazete, buna karşın dün 76 yaşında erkek bir hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam ölümlerin 13’ü bulduğunu belirtirken, 76 yaşındaki erkek şahsın ağır bir hastalık geçmişi olduğuna da vurgu yaptı.

Rum yetkili makamlarından dün yapılan açıklamada, 20 yeni vakanın 18’inin yerel bulaş olduğu, diğer iki vakanın virüsü nasıl kaptıklarının ise araştırıldığı belirtildi.

Dünkü verilerin ardından ise Korona virüs tespit edilen vaka sayısı toplamda 446’ya ulaştı.

Gazete bir diğer haberinde ise, konuya ilişkin bugün bakanlar komitesince bir toplantı gerçekleştirileceğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada “ikili bakanlar komitesinin konuyu bugün ele alacağını ve durumun Çarşamba günü bakanlar kurulunda değerlendirileceğini” söylemekle yetindi.

Gazete, son günlerde vaka sayılarında düşüş görülmesine karşın önlemlerde gevşeme olmayacağını ve önlemlerin Nisan ayı sonuna kadar uzatılmasının beklendiğini de aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Özel Klinikleri De Ezip Geçiyor – 10 Özel Hastane Virüs Kurbanı – Kamu Hastanelerinde Virüsüz Tek Yer Kiperunda Hastanesi – Durum Henüz Belirsiz” başlıkları altında verirken, Güney Kıbrıs’ta salgının seyrinin tam kesinleşmesi için bir haftaya daha ihtiyaç olduğunu yazdı.

Gazete haberinde, yerel bulaşmaların yüksek olmasının en büyük sebeplerinden birinin, pozitif çıkan vakaların temas ettikleri kişilere ilişkin net bilgi vermek istememeleri ve gizlemeleri olduğunu belirtirken Korona testi pozitif çıkan vakalara her gün yeni sağlık görevlilerinin eklendiğinin altını çizdi.

Rum kamu hastanelerinde çalışan ve virüs testleri pozitif çıkan hemşire, hastabakıcı ve diğer sağlık çalışanlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere yer veren gazete, Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka tespit edilmeyen tek devlet hastanesinin Kiperunda Hastanesi olduğunu vurguladı.

ÖZEL HASTANELERDE DE VİRÜS SALGINI

Gazete, Korona virüsü salgınından 10 tane özel hastanenin ve kliniğin de etkilendiğini, bu hastane ve kliniklerin Rum Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda ya çalışmalarını tamamen durdurmak ya da servislerinin bazı bölümlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Haberde ayrıca, Baf Havaalanında çalışan bir polis ile yine Baf’ta çalışan bir öğretmende de virüse rastlandığı, her iki şahıs ve temasta bulundukları kişilerin kendi kendilerini karantinaya aldıkları da ifade edildi.

Gazete, dün gerçekleşen ölüm sonrasında Güney Kıbrıs’taki toplam ölü sayısını ise 14 olarak okuyucusuna aktardı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Virüs Yüzünden Özel Hastaneler De Alt Üst – Başka Rahatsızlıkları Olanların Tedavisinde Zorluklar” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Politis gazetesi de Korona virüsten ölenlerin toplam sayısını 14 olarak duyururken Güney Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel “American Heart” hastanesinin faaliyetlerinin dün geçici olarak durdurulduğunu yazdı.

Gazete, dün tespit edilen 20 yeni vakadan 3’ünün bu hastanede tespit edildiğini belirtirken, virüs tespit edilen diğer sağlık kuruluşlarının listesini de yayımladı.