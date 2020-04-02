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Güney Kıbrıs’ta Korona Virüsü İle İlgili Korkutucu Rakamlar

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Güney Kıbrıs’ta Korona Virüsü İle İlgili Korkutucu Rakamlar
Güney Kıbrıs’ta Korona Virüsü İle İlgili Korkutucu Rakamlar

Güney Kıbrıs’taki korona virüsü vakalarında dün, 24 saat içerisinde 58 yeni vaka ile virüs yüzünden bir kişinin daha ölmesiyle, “durumun korkutucu boyutlara ulaştığı” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Rakamlar Korkutuyor… Bilim Adamları En Kötü Senaryoya Hazırlanıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, bilim adamlarının “tehlikeli bir şekilde kötü senaryolara yaklaşıldığı” uyarısını yaptığını kaydederek, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun ise durumun çok ciddi olduğuna ve herkesin evlerinde kalması gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.

Gazete, doktorların sağlık sisteminin yetersiz olmasından dolayı herkesin tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizdiğini belirterek, durumun her geçen gün kötüye gittiğine işaret ettiğini kaydetti.

Şu anda Güney Kıbrıs’ta 11 kişinin, virüs nedeniyle yaşam savaşı verdiğini yazan gazete, 50 kişinin de semptomları ağır şekilde yaşadığını ve tedavilerine yoğun şekilde devam edildiğini belirtti.

Gazete, hastanelerin her geçen gün çeşitli servislerini kapatarak korona virüsü tedavi bölümüne dönüştürdüğünü ve hastaları kabul etmek için, az personelle yeni hasta kabul bölgeleri oluşturduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta dün, 779 kişiye test yapıldığını ve bunlardan 58’inin pozitif çıktığını belirten gazete, vakalardan 32’sinin pozitif vakalarla temaslı olmadığını ve Salgın Denetim Merkezi’nin, bu vakaların virüsü nereden kaptığını tespit edebilmek için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun dün, rekor sayıda vaka tespit edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, durumun “çok ciddi” olduğunu belirterek, herkese evde kalmaları ve evden çıkmaları gerekiyorsa, sosyal mesafeyi koruyarak, kendi tedbirlerini almaları çağrısını yaptığını yazdı.

Habere göre Yoannu, bunun virüsün yayılmasını engellemek için tek yol olduğunu ve vakalarda artış olmasının, kısıtlayıcı tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını kaydetti. Yoannu ayrıca, bu durumun kendilerini ek tedbir almaya ittiğini; bu tedbirleri almanın kolay olmadığını ve bunun çok gerekli olduğunu belirtti.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Polisi Narkotik Şube’de (İKAN) görev yapan 7 polisin, polislerden ikisinin eşlerine yapılan testlerin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındıklarını yazdı.

Haberde, polislerin görev yaptığı binaların da ilaçlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Bir Günde Rekor Vaka… Bir Hasta Daha Hayatını Kaybetti” başlığıyla aktardığı haberinde, 58 vakadan 24’ünün pozitif vakalarla temaslı olduğunu, iki vakanın İngiliz Üsleri’nde tespit edildiğini, 32 vakanın ise virüsü nereden kaptığının araştırıldığını yazdı.

Haberde, vakalardan birinin de, Baf Devlet Hastanesi’nde çalışan bir doktor olduğu bilgisine yer verildi.

Gazete, Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ile Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda düne kadar Güney Kıbrıs’ta 8 bin 176 test yapıldığını kaydetti.

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