  • BIST 1.438,280
  • Altın 486,86
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Manastırlara Sıçradı

» »
Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Manastırlara Sıçradı
Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Manastırlara Sıçradı

Güney Kıbrıs’ta, çok sayıda din adamı ve rahibin aşılanma konusunda itaatsizlik gösterdiğine dair izlenimin doğrulandığı ifade edildi.

Larnaka ilçesine bağlı bir manastırda geçtiğimiz gün birçok vaka tespit edildiğini ve bunun sonucunda aşısız olan 6 rahibenin Larnaka Devlet hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Rum haber kaynakları, 6 kişiden 3’ünün dün taburcu edildiğini kaydetti.

Söz konusu manastırda bulunan 12 rahibeden 11’inin koronavirüse yakalandığı belirtilen haberde, Limasol hastanesinde tedavi altında olan farklı kiliselerden 3 rahibin durumlarının ise ciddi olduğu ifade edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklara Klinik Koronavirüs Aşı Denemelerinde Biyoetik İhlaller12 Eylül 2021 Pazar 14:30
  •  İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie  “Ünlü” İngiliz inisiyatifini “büyük ölçüde desantralize federasyondan söz ediyoruz” diyerek açıkladı12 Eylül 2021 Pazar 14:00
  • Prodromu, Atatürklü Kitap Konusunda Yanlış İcraatlarda Bulunulduğunu Kabul Etti…12 Eylül 2021 Pazar 14:00
  • Çelepis, etkili bir müzakere sürecinin yeniden başlamasına dair umutların daha da azaldığını söyledi.12 Eylül 2021 Pazar 13:57
  • Stefanu: Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda nereye gittiğini bilmiyor12 Eylül 2021 Pazar 13:56
  • Güney Kıbrıs’taki yaşlı bakımevlerinde üçüncü doz aşılaması sürüyor10 Eylül 2021 Cuma 14:16
  • Güney Kıbrıs’ta beş gün içerisinde iki şüpheli polisin elinden kaçtı10 Eylül 2021 Cuma 12:47
  • Anastasiadis yurtdışı ziyaretlerine başlıyor10 Eylül 2021 Cuma 12:43
  • Güney Kıbrıs'ta 1960 anayasasına dönüş tartışılıyor09 Eylül 2021 Perşembe 14:50
  • Limasol'da sahte para ve uyuşturucu09 Eylül 2021 Perşembe 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti