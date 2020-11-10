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Güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti!

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Güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti!
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti!

Güney Kıbrıs’ta, Mağusa Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören 3 koroanvirüs hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Cyprus Mail’de yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden kişilerin yaşları 65 ile 80 arasında değişiyor.

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