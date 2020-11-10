Güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti!

Güney Kıbrıs’ta, Mağusa Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören 3 koroanvirüs hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.
Cyprus Mail’de yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden kişilerin yaşları 65 ile 80 arasında değişiyor.
Güney Kıbrıs’ta, Mağusa Hastanesi’ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören 3 koroanvirüs hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.
Cyprus Mail’de yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden kişilerin yaşları 65 ile 80 arasında değişiyor.
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