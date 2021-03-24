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Güney Kıbrıs'ta Koronavirüs Saray’a Ve Kilise’ye Girdi

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Yeni tip koronavirüs Rum Başkanlık Sarayı’na ve Kilise’ye de bulaştı. Güney Kıbrıs’taki sağlık personelinin yüzde 50’si aşı olmayı reddediyor ve hızlı testlerin güvenilirliği sorgulanıyor.
Güney Kıbrıs'ta Koronavirüs Saray’a Ve Kilise’ye Girdi

Yeni tip koronavirüs Rum Başkanlık Sarayı’na ve Kilise’ye de bulaştı. Güney Kıbrıs’taki sağlık personelinin yüzde 50’si aşı olmayı reddediyor ve hızlı testlerin güvenilirliği sorgulanıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un koronavirüs semtomları gösterdiğini, pazartesi yapılan testinin de pozitif çıktığını yazdı.

Habere göre Viktoras Papadopulos’a yapılan hızlı testin sonucu negatif olmasına rağmen daha sonra yapılan PCR testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yakın temas içerisinde olduğu Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Sözcü Vekili Panayotis Sendonas ve Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas karantinaya alındı.

Limasol Metropoliti Athanasios’a dün yapılan PCR testinin de pozitif çıktığı, sağlık durumunun normal seyrettiği, yakın temaslısı olan din adamları ve Metropolitlik çalışanlarına test yapıldığı ancak sonuçların negatif çıktığı kaydedildi.

SAĞLIK PERSONELİNİN YARISI AŞILANDI

Haravgi ve Politis, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Haralambu’nun açıklamasına dayanarak, bugüne devlet hastanelerinde çalışan sağlık personelinin yalnızca yüzde 50’sinin aşı yaptırdığını, doktorlarda aşı oranının daha yüksek olduğunu yazdı.

Öte yandan Alithia Rum tarafında uygulanmakta olan hızlı testlerin (rapid test) yanlış sonuçlar verdiği gerekçesiyle halkın bu testlerin güvenilirliğini sorguladığına dikkat çekti.

Habere göre epidemiyoloji grubu mensupları tarafından onaylanan ve günlük testlere dahil edilen hızlı testlerin çoğu hatalı sonuç veriyor. Son dönemde Sayıştay Başkanı, Baf’taki Hava Üssü’nde görevli RMMO askerleri ve son olarak Başkanlık Sarayı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’a yapılan hızlı testlerden çıkan sonuçlar örnek gösterilerek, son dönemde vakaların artması da buna yoruluyor.

Gazete Epidemiyoloji grubunun, ortaokulların 29 Mart’ta açılmasını önermesine karşın Bakanlar Kurulu’nun, ülkenin epidemiyolojik görüntüsünün ağırlaşması nedeniyle buna itiraz ettiğini, ortaokulların açılışını Nisan’a sarktığını yazdı.

Fileleftheros da Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nın, Kıbrıs’taki İngiliz egemen askerî üslerine bin 600 doz koronavirüs aşısı gönderdiğini, ilgili açıklamanın, - bir milletvekilinin sorusuna karşılık- Savunma Bakanlığı müsteşarı James Hippie tarafından yapıldığını yazdı.

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