Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Vaka Sayısı 883’e Ulaştı

Güney Kıbrıs’ta dün 5 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildiği ve vaka sayısının İngiliz Üslerindeki 10 vaka dahil olmak üzere, toplam 883’e ulaştığı haber verildi.

Dün gerçekleştirilen toplam 2 bin 062 test sonucunda 5 yeni vaka tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi, hali hazırda teyit edilmiş olan vakaların temaslarının takibe alınması sonucunda yapılan testler sonucunda 2, özel inisiyatiflerle gerçekleştirilen testler sonucunda da 3 pozitif vakaya rastlandığını belirtti.

Düne kadarki verilere göre, referans hastanesi olan “Mağusa” bölgesindeki hastanede 1’i yoğun bakımda olmak üzere 13 kişinin koronavirüs tedavisi görmekte olduğunu yazan gazete, bu kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğunu, 1 kişinin de taburcu edildiğini ifade etti.

Biri Limasol, üçü de Lefkoşa Rum Genel Hastaneleri yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere 4 kişinin tedavisinin ise solunum cihazına bağlı olarak sürdüğünü kaydeden gazete, Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde bir kişinin tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğünü, fakat bu kişinin entübe olmadığını belirtti.

Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören tüm hastaların durumunun kritik fakat stabil olduğunu belirten gazete, normal servislerde ise 5 kişinin koronavirüs tedavisi görmekte olduğunu ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise, piyasada yaşanan yüz maskesi eksikliğinden ötürü, Rum Sağlık Bakanının eczanelere, ihtiyacın karşılanması için, satın alınan fiyata kendilerine maske verilmesini önerdiğini yazdı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte, sıkı kontroller yapılmakta olduğunu kaydeden gazete, perakende ticaret yapan büyük mağazalarda, müşterilerin, aralarındaki mesafeye uymadığı durumlar tespit edildiğini iletti.

SALGIN 25 MAYIS’TA GÜNEY KIBRIS’TA SONA MI ERİYOR?

Gazete “Kıbrıs 25 Mayıs’ta Özgür mü?” başlıklı bir haberinde ise, Singapur Teknik Üniversitesinin koronavirüs salgınının dünya çapında sona ermesi konusunda yaptığı bir çalışmaya göre “Kıbrıs’ın 25 Mayıs tarihinde Covid-19’dan yüzde yüz kurtulmasının beklendiğini” yazdı.

Uzmanların, virüsün evriminin görüldüğü 3 tarihe atıfta bulunan matematik bir model kullandıklarını ve çalışmanın gelişme aşamasında bulunduğunu yazan gazete, son güncellemenin 2 Mayıs’ta gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazete “Kıbrıs’la” ilgili olarak, araştırmacıların, pik noktasının 5 Nisan olduğunu ve vakaların yüzde 97’sinin 29 Nisan’da kayda geçirildiğini belirttiklerini iletti.

Gazete “Kıbrıs’ta” vakaların yüzde 99’unun 8 Mayıs’ta kayda geçirileceğini, salgının adada sona erişinin ise 25 Mayıs’ta olacağının tahmin edildiğini ekledi.

KORONAVİRÜS TAŞIYAN ANNE BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİ

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, koronavirüs taşıyıcısı olan hamile bir kadının, Makarios hastanesinde sezeryan doğumla bebeğini dünyaya getirdiğini haber verdi.

Anne ile bebeğinin hastanede ayrı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü belirten gazete, yeni doğan bebeğe yapılan koronavirüs testinin sonucunun ise negatif çıktığını kaydetti.

Haberde, anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılacak bir sonraki koronavirüs testinin beklendiği ve bunun sonucuna göre hareket edileceği de ifade edildi.

Bebeğin, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs taşıyan anneden dünyaya gelen ikinci bebek olduğu da belirtildi.