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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor

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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor
Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta 8 yeni pozitif vaka daha tespit edildi.

Böylece toplam pozitif koronavirüs vaka sayısı 132’ye yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3…

Öte yandan Rum Meclisi’nin koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlem paketini oylamak için Cuma günü toplanacağı belirtildi.

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