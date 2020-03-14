Güney Kıbrıs’ta 7 yeni korona virüsü tespit edildi. Böylelikle Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakası 21’e yükseldi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, koronavirüse karşı yeni önlemleri açıkladı.

Anastasiadis, Larnaka havalimanı ve sınır kapılarına 15 Mart’tan itibaren 15 gün süreyle kısıtlama getirildiğini kaydetti.

Anastasiadis, öncelikli kaygılarının vatandaşların kamu sağlığının korunması buna müteakip olarak ise çalışanların, orta ölçekli işletmelerin, diğerlerinin ve nüfusun dayanıksız grubunun ekonomik yaşantısını güvence altına almak olduğunu söyledi.

Bu hastalığın herkesle ilgili olduğuna dikkat çeken Anastasiadis, alınmakta olan ve daha alınacak tedbirlerin günlük olarak herkesi etkileyeceğini ancak başka bir seçeneğin de bulumadığını ifade etti.

Anastasiadis bu kapsamda alınan tedbirleri açıkladı:

Buna göre; 15 Mart itibarıyla 15 günlük dönemi kapsayacak şekilde, Kıbrıs vatandaşları, Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet edenler, Güney Kıbrıs’ta çalışan Avrupa veya üçüncü ülke vatandaşları, ikili ve uluslararası anlaşmalardan hak kazanarak diplomatik hizmet veya misyon yetkisinde bulunan ülke vatandaşları, ilgili bakanlıktan gerekli iznin alınmasına bağlı olarak kaçınılmaz mesleki yükümlülüklere ilişkin üçüncü ülke veya Avrupa vatandaşlarının münferit durumları kategorisinde olmayan vatandaşların girişinin yasaklanmasına, Güney ve Kuzey arasındaki geçiş noktalarında sadece Kıbrıslı vatandaşlara, Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Rumlara, Güney Kıbrıs’ta yasal ikamet edenlere, ikili ve uluslararası anlaşmalardan hak kazanarak diplomatik hizmet veya misyon yetkisinde bulunan ülke vatandaşların geçişine izin verilmesine karar verildi.

Anastasiadis Güney Kıbrıs’taki eğitim kurumlarındaki aranın 10 Nisan’a kadar uzatıldığını da belirtti.