Güney Kıbrıs'ta Koronavirüs Yayılıyor, Baf'ta Panik

Güney Kıbrıs’taki korona virüs vaka sayısının 46’ya çıkması ve bu konuda yaşanan gelişmeler Rum basının ana gündem maddesini oluşturdu.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler bugünkü yayımlarında Güney Kıbrıs’ta korona virüsün yayılması, alınan tedbirler, yaşananlara ilişkin gelişmelere yine geniş bir şekilde yer verdiler.

Haberi “Korku Zinciri-Tüm Baf’ta Karantina İlan Edilmesine Bir Adım-Korona Kışlaya da Girdi” manşetten veren Fileleftheros gazetesi, korona virüsün yayılmasından kaynaklanan gelişmelerin “korku zincirini” oluşturduğunu belirtti.

Korona virüsün en sert şekilde Baf’ı vurduğuna dikkati çeken gazete COVİD-19’un acımasız bir şekilde sağlık sektörünü vurduğunu, Baf’taki devlet ve özel hastanelerin olağan üstü hal durumuna geçtiğini ve sadece acil durumlara müdahale ettiğini yazdı.

Baf Hastanesi’nde 11 teyit edilmiş korona vakasının tespit edilmesinin ardından Baf’ta korku ve paniğin hakim olduğunu, aralarında doktorların, hemşirelerin, temizlik görevlilerinin ve de bir hastanın bulunduğu kişilerde korona virüs tespit edildiğini yazan gazete bu kişilerin temas ettiği kişilerin de arandığını belirtti.

Bu durum üzerine Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un tehlike çanlarını çalarak, her türlü insan temasının ve dolaşımın kesilmesi yönünde herkese çağrıda bulunduğunu belirten gazee Fodonos’un bu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığını, ayrıca çağrısında Baf’taki vakaların arttığına da dikkati çektiğini yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki ilk vakanın (yayılma kaynağı olup olmadığı bilinmiyor) bölgede çalışan ve ikamet eden bir taksi şoförü olması nedeniyle Baf’ta bugünlerde panik ve endişe hakim.

Gazete Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü dün bazı tedbirler açıklayarak Baf Hastanesi’nin kapatılmasına, dezenfekte edilmesine, tüm personelden ve Patoloji kliniği ile Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki hastalardan kan örnekleri alınmasına, ayrıca bu bölümde tedavi gören hastaların karantinaya alınmasına karar verdiğini belirtti.

KIŞLA DA KARANTİNADA

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Güney Lefkoşa’daki “Stavrovuniu” kışlasının, bir subayda teyit edilmiş korona virüs tespit edilmesinin ardından, dün itibarıyla karantinaya alındığını yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’nın sürekli temas halinde olduğunu yazan gazete Güney Lefkoşa’daki ikinci kışlanın da sonuçlarının beklendiğini yazdı.

Alithia gazetesi de teyit edilen vaka sayısında sürekli artışın gözlemlendiğine dikkati çekerek dün teyit edilmiş 13 vakanın tespit edildiğini, bunlardan 11’nin Baf Hastanesi’nden olduğunu belirtti.

46 vakadan 25’nin temas yoluyla bulaştığını da belirten gazete ayrıca Baf Hastanesinde korona virüs vakası olduğu tespit edilen 70 yaşındaki bir kişiyle temas eden ve geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren aranan 34 yaşındaki sağlık görevlisinin de dün Güney Lefkoşa’da ev karantinasında olduğunun belirlendiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca korona virüs vakasıyla temas ettiği belirlenen Larnaka’daki iki papazın da ev karantinasında olduğunu belirtti.

Habere göre Aradip’deki “Ay.Fanurios” Kilisesi korosu üyesi olan ve kısa bir süre önce İngiltere’den dönen kişinin teyit edilmiş vakalar listesinde olması üzerine Kilise papazları ev karantinasına alındı.

KAROYANNİS

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Moleküler Viroloji Öğretim Görevllisi Petros Karoyannis’in Rum Haber Ajansı’na konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Karoyannis, vaka sayısının artmaya devam edeceğini, bunun da, ilk vakaları ne kadar erken ortaya çıkardıklarına bağlı olduğunu bir diğer deyişle bunun öncesinde bu hastalığın başkalarına geçmiş olabileceğini söyledi.

Karoyannis, şu ana kadar virüsün, ilk temaslardan yayıldığını gözlemlediklerini, henüz kişilerden kişilere yayılmadığını bunun da cesaret verici olduğunu belirtirken durumun şu anda kontrol altında olduğuna da dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesine göre Karoyannis açıklamasında ayrıca korona virüse ilişkin durumun Temmuz ayına kadar sınırlandırılmasının beklendiğini, o döneme kadar bu virüsten arınabilmesinin mümkün olabileceğinden de söz etti.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ ŞEHİRLERİN DURUMU

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, hükümetin korona virüs çerçevesinde aldığı tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla dün tüm şehirlerde sıkı denetim yaptığını yazdılar.

Hükümetin, 75 kişiden fazla kişinin kamu alanlarında bulunmamasına ilişkin aldığı karara uyulup uyulmadığına ilişkin olarak dün tüm şehirlerde sıkı denetimin yapıldığını yazan gazete Rum Polis Basın Sözcüsün Hristos Andreu’nun açıklamalarına dayanarak 11 Mart tarihinden düne kadar toplam 1390 denetimin yapıldığını belirtti.

Gazete alınan tüm tedbirlerin sonrasında Güney Lefkoşa’nın dün “ıssız” bir şehre benzediğini yazdı.

Korona virüs korkusuyla birçok mağaza, kafe ve benzeri yerlerin kapalı olduğunu yazan gazete başkentteki hareketin dün çok az olduğuna da dikkati çekti.

Gazete geçmiş günlere nazaran süpermarketlerin dün hissedilir şekilde daha sakin olduğunu yazdı.

Fileleftheros gazatesi, Larnaka, Limasol ve Baf şehirlerinin de dün çok sakin olduğunu belirtti.