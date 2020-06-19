Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsten Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 65 yaşındaki bir kişi daha dün koronavirüsten hayatını kaybetti; öte yandan son 3 gündür yeni vaka kayda geçirilmedi.

Hayatını kaybeden kişinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan ve kronik hastalıkları bulunan bir kişi olduğunu yazan Politis gazetesi, bu kişinin ölümünün Covid-19’la ilişkilendirildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta, SARS-CoV-2 virüsü pozitif olan hastalardaki ölümlerin toplam sayısının 26’ya çıktığını yazan gazete, nihai ölüm sebebi Covid-19 hastalığı olan ölümlerin sayısının ise 19’a ulaştığını duyurdu.

Bunlardan 13’ünün erkek, 6’sının ise kadın olduğu belirtilen habere göre bu kişilerin yaş ortalaması 71.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 1047 test yapıldığını ve yeni vaka tespit edilmediğini belirten gazete, vaka sayısının 985’te kaldığını kaydetti.

“Mağusa” bölgesindeki hastanede bir kişinin tedavi gördüğü belirtilen haberlerde, bir hastanın da Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olduğu, fakat solunum cihazına bağlı olmadığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, koronavirüsle alakalı olarak 16 Haziran’a kadar Güney Kıbrıs’ta kayda geçirilen epidemiyolojik verilere yer verdi.

818 KİŞİ İYİLEŞTİ… ÖLÜM ORANI YÜZDE 2,5

Buna göre hastalığa yakalanan kişilerin yüzde 85,2’sinin (818 kişi) iyileştiğini yazan gazete, Covid-19’la bağlantılı ölüm oranının ise yüzde 2,5 olduğuna işaret etti.

Haberde, son iki haftadır kayda geçirilen 31 vakanın yüzde 84’ünün (26 kişi) yurt dışından gelen kişiler olduğu da vurgulandı.

“TÜRKİYE’DEN UÇUŞLAR BAŞ AĞRISI” İDDİASI

Fileleftheros gazetesi ise “Türkiye’den Uçuşlar Baş Ağrısı” başlıklı haberinde, Kuzey Kıbrıs’taki epidemiyolojik durum ve salgın konusunda, Rum hükümetinde yoğun bir kaygı hakim olduğunu öne sürdü.

“Kıbrıs Türk tarafının pandemiyle ilgili durum konusunda bilgi vermeyip iş birliğinde bulunmayı reddetmesinin ve Kıbrıs Türk tarafındaki siyasi oyunların”, Rum hükümetinin kuzeydeki durumla ilgili net görüntüye sahip olmasına izin vermediği iddia edilen haberde, Türkiye’den KKTC’ye uçuşların başlamasının, Rum kesiminde şiddetli baş ağrısına neden olduğu da kaydedildi.

Bu iki meselenin Rum hükümeti ve şahsi olarak da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis açısından büyük endişe kaynağı olduğunu ileri süren gazete, Anastasiadis’in bugün başkanlıkta Rum Epidemiyoloji grubu ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu ile bir araya geleceğini anımsattı.

Gazete Anastasiadis’in bugünkü görüşmede, epidemiyoloji grubu ile Filaktu’dan, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesinin telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan konular hakkında detaylı bir şekilde bilgi alacağını ekledi.