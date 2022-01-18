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Güney Kıbrıs’ta kripto para piyasası kuruluyor

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Güney Kıbrıs’ta Sermaye Komitesi denetimi altında kripto para piyasası kurulacağı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta kripto para piyasası kuruluyor

Güney Kıbrıs’ta Sermaye Komitesi denetimi altında kripto para piyasası kurulacağı bildirildi.


Alithia gazetesi, birçok şirketin halihazırda kripto para sektöründe faaliyet göstermek için başvuruda bulunduğunu yazdı.
Haberde, Sermaye Komitesi Başkanı Yorgos Theoharidis’in konuyla ilgili açıklamasında, kripto para piyasasına ilginin büyük olduğunu söylediği; ancak riskin de büyük olduğu konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

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