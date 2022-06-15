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Güney Kıbrıs'ta küçükbaş hayvan besicilerine 5 milyon Euro yardım

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Güney Kıbrıs’ta, hükümetin, küçükbaş hayvan besicilerine 5 milyon Euro’luk ekonomik yardımda bulunduğu haber verildi.
Güney Kıbrıs'ta küçükbaş hayvan besicilerine 5 milyon Euro yardım

Rum hükümetinin, hayvan yemi fiyatlarındaki artışlar dolayısıyla kendilerini rahatlatmak için küçükbaş hayvan besicilerine 5 milyon Euro ekonomik yardımda bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, yardımın gerekçesinin sektöre biraz nefes aldırmak olduğuna işaret etti.

Devlet yetkililerinin aynı zamanda hayvan besicilerinin, aylardır süt üretimiyle birlikte ciddi zararları düşünüldüğünde, var olan problemlerin devlet teşvikleriyle çözülemeyeceğinin farkında olduklarına işaret eden gazete, hayvan besicilerinin, bu yardımın hayvan başına 11 Euro’ya karşılık geldiğini hesapladıklarını iletti.

Hayvan yemine olan günlük ihtiyacın ise hayvan başına 70 cent olduğunu kaydeden gazete, bu miktarın hayvancıların yaklaşık 15-16 günlük ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Bu arada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında yarın sabah Başkanlık Sarayında yapılacak toplantıda hellim konusunun ele alınacağını kaydeden gazete, Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru’nun, geçtiğimiz günlerde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta üretilen süt temel alındığında, MİK’in (Menşe İsmi Korumalı ürün) uygulanmasının mümkün olmadığını söylediğini anımsattı.

Gazete, Petru’nun yaptığı açıklamada süt kotasıyla ilgili farklı bir anlaşma istediğini aynı zamanda Avrupa Komisyonu’ndan 5 yıllık uzatma talep edilmesi ihtimali konusunda ise olumlu görüş belirttiğini anımsattı.

Haberde, küçükbaş hayvan besicilerinin, Avrupa Komisyonu’nun onayladığı yüzde 50 oranının (hellimin yüzde 50+ koyun-keçi sütü içermesi) uygulanmasını istedikleri de kaydedildi.

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