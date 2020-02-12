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Güney Kıbrıs’ta Maaş Kesintilerinin İadesi Kamu Maliyesine Büyük Tehlike

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Rum İstinaf Mahkemesi’nin Ekonomi Kriz Döneminde Yapılan Maaş Kesintilerinin İadesine Hükmederse Bunun Maliyeti 840 Milyon Euro
Güney Kıbrıs’ta Maaş Kesintilerinin İadesi Kamu Maliyesine Büyük Tehlike

Güney Kıbrıs’ta İstinaf Mahkemesi’nin, ekonomik kriz döneminde kamuda maaş kesintisi uygulanmasına olanak tanıyacak şekilde düzenlenen yasanın anayasaya aykırılığını ele aldığı süreçte, memur maaşlarından yapılan kesintilerin iadesine karar vermesi halinde bunun, Rum kamu maliyesinin gidişatını bozabilecek çok ciddi bir tehlike görüldüğü haber verildi.

Alihtia “Memur Maaşı Kesintilerinin İadesi Kamu Maliyesi İçin Ciddi Tehlike” başlıklı haberinde, Maliye Bakanlığı’ndan kaynakların, maaşlardan yapılan kesintilerin doğrudan iadesi maliyetinin 840 milyon veya yıllık 240 milyon Euro olacağına, bunun da “bütün bütçe planlamalarını bozacağına” vurgu yaptıklarını yazdı.

Habere göre aynı kaynaklar Rum Maliye Bakanlığı’nın,  maaşlardan yapılan kesintilerin iadesine dair bir istinaf kararı çıkması olasılığını göğüsleyebilmek için halen, bazı senaryolar üzerinde çalıştığını, maaş kesintilerinin, devlete yıllık 240 milyon Euro yük bindirilmemesi için yasal başlayacağı şekilde anayasa değişikliğinin de ihtimal dâhilinde tutulduğuna işaret etti.

Bu arada Rum Başsavcı Kostas Kliridis, yargıya müdahale olacağı gerekçesiyle, Yüksek Mahkeme’nin kararı çıkana kadar kamuda maaş ve emekli maaşı kesintileri konusunda açıklama yapmaktan kaçınılması çağrısını yineledi. 

Gazeteye göre maaşlar konusu Rum siyasi partileri arasındaki yeni polemik haline geldi.

AKEL, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, İstatistik Dairesi verilerinin Rum tarafındaki ortalama maaşın artış eğilimi gösterdiğini açıklaması üzerine Neofitu’yu istatistik verilerini cımbızla seçerek konuşmakla suçladı. AKEL eleştirisinde, Neofitu’nun bu açıklamalarının on binlerce Rum’un ya fakirlik sınırının altında, ya fakirlik sınırında yaşıyor olmasını değiştirmediğine dikkat çekti.

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