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Güney Kıbrıs'ta maske ve test zorunluluğu kaldırıldı

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Güney Kıbrıs'ta maske ve test zorunluluğu kaldırıldı. Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu, okulların başlamasıyla birlikte ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine bedava olarak 5 adet “self-test” verilmesine karar verdi.
Güney Kıbrıs'ta maske ve test zorunluluğu kaldırıldı

Güney Kıbrıs’ta, bazı alanlar hariç maske zorunluluğunun kaldırıldığı, ayrıca bazı alanların da kapasite oranının artırıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun, dünkü toplantısı çerçevesinde Sağlık Bakanlı Mihalis Hacıpantelas’ın yönlendirmesi sonucu Koronavirüs ile ilgili bazı kararlar ürettiğini yazdılar.

 Gazete Bakanlar Kurulu’nun ayrıca okulun başlamasıyla birlikte ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine bedava olarak 5 adet “self-test” verilmesine de karar verdiğini belirtti. Habere göre testler, okulun açılmasıyla birlikte öğrencilere dağıtılacak.

Alınan kararlar neticesinde, yüksek tehlike arz eden hastaneler, bakım evleri, hassas gruplara ait kapalı alanlar, sağlık hizmet yerleri, laboratuvarlar, eczaneler ve toplu taşıma araçları hariç maske kullanımının kaldırıldığını, hassas gruplara mensup kişilere, halka açık yerlerde maske takmaları tavsiyesinde bulunulduğunu da belirtti.

Habere göre alınan kararlar neticesinde yeme-içme alanları, eğlence merkezleri, perakende ticaret işletmeleri, ticari merkezler, kiliseler, ibadet alanları, konferanslar, ticari fuarlar, stadyumlar ve kumarhanelerdeki kapasite yüzde 100’e çıkarılacak.  

Sağlık Bakanı Hacıpantelas dün yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun, tüm öğrencilere, okul birimlerine, eğitimcilere, okula gitmeden önce “self-test” veya antijen testi yapmaları konusunda da tavsiyede bulunduğunu ifade etti.

Hacıpantelas, Sağlık Bakanlığı'nın, test noktalarında rastgele testler yapacağını söylerken cesaret verici gelişmelerin, rehavete yol açmaması gerektiğine de vurgu yaptı.

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