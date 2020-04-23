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Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayında önlemler gevşetilmeye başlanması planlanıyor

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Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle uygulamaya konulan tedbirlerin Mayıs ayından itibaren aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin bir plan üzerinde çalışılıyor.
Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayında önlemler gevşetilmeye başlanması planlanıyor

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle uygulamaya konulan tedbirlerin Mayıs ayından itibaren aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin bir plan üzerinde çalışılıyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Korona salgını danışma kuruluyla gerçekleştirdiği toplantıda, salgın sebebiyle alınan önlemlerin nasıl ve ne zaman gevşetilmeye başlanacağını ele aldığını yazdılar.

Gazete, elde edilen bilgilere göre, gündelik hayatın normalleşmesi için gerekli olan bazı kriterlerin gerçekleşmesi durumunda kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasının gündemde olduğunu yazdı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve danışma kurulunun dün gerçekleştirdikleri toplantıda, kısıtlama ve önlemlerin nasıl ve ne şekilde kaldırılacağının ayrıntılarıyla ele alındığını vurgulayan gazete, kesin kararın 29 Nisan tarihinde verilmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Habere göre, söz konusu danışma kurulu bu konuda hazırlayacağı ayrıntılı önerileri 28 Nisan Salı günü Anastasiadis’in bilgisine sunacak ve ilgili karar 29 Nisan Çarşamba günü toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alınacak.
Güney Kıbrıs’ta tespit edilen Korona virüs vakalarının tekli rakamlara düşmesi veya sıfırlanması durumunda kısıtlama ve önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmasının söz konusu olabileceğini vurgulayan gazete, ilk aşamada küçük işletme ve fabrikaların açılmasının gündemde olduğunu yazdı.

Habere göre, Mayıs ayının başında gerçekleştirilecek bu ilk açılımın ardından yine Mayıs ayı içerisinde kuaförler, berberler, spor salonlarının, sosyal mesafe ve hijyen kuralları temelinde yeniden açılmaları öngörülürken, alışveriş merkezleri, oteller, eğlence yerleri ve restoranların ise dördüncü aşamada ve Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmeleri düşünülüyor.

POLİKLİNİKLER RANDEVU SİSTEMİYLE
Gazete bir diğer haberinde ise, devlet hastanelerinin poliklinik hizmetlerinin bugün itibariyle ve sadece randevu sistemiyle verilmeye başlandığını bildirdi.
Gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dünkü açıklamasında, bugünden itibaren polikliniklerin randevuyla hasta kabulüne başlayacaklarını, her şeyin yolunda gitmesi durumunda ise ameliyatların da önünüzdeki günlerde yeniden başlamasının planlandığını duyurduğunu aktardı.
Yoannu ayrıca, aşı bulunana kadar virüsün hayatımızdan çıkmayacağını ve virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirterek, Kıbrıs’ın bir ada olması ve girişlerin kapatılması sebebiyle avantajlı durumda bulunulduğunu ifade etti.
Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Her 15 Günde Bir Önlemlerin Kaldırılması” başlığı altında manşetten verirken, kısıtlama ve önlemlerin her 15 günde bir, aşamalı olarak kaldırılacağını okuyucusuna duyurdu.

ÇİN’DEN YENİ KARGO GELDİ
Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Çin’den sağlık malzemesi sevkiyatının dördüncüsünün dün akşam Güney Kıbrıs’a ulaştığını yazdı.
Korona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere Çin’den gönderilen ve büyük oranda hibe olan 7 ton tıbbi malzemenin içerisinde 140 yoğun bakım izleme ekranı, maskeler ve tulumlar gibi tıbbi malzemelerin bulunduğunu belirten gazete, malzemelerin sağlık çalışanlarının kullanımına verildiğini ifade etti.

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