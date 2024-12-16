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Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği vakası!

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Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği vakası saptandı, Rum Sağlık Bakanlığı alarma geçti.
Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği vakası!

Güney Kıbrıs’ta maymun çiçeği vakası saptandı, Rum Sağlık Bakanlığı alarma geçti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Rum Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Konstantinu, bunun ülkede görülen ilk maymun çiçeği vakası olmadığını ancak bu yıl (2024) görülen ilke vaka olduğunu kaydetti. Konstantinu, gerekli prosedürün başlatıldığını da açıkladı.

Gazete, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde müşahede altına alınan hastanın bir Kıbrıslı Rum olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu da yazdı.

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