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Güney Kıbrıs’ta Meclis İstanbul Sözleşmesi İçin Mevzuat Uyumu Üzerinde Çalışıyor

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Güney Kıbrıs’ta Meclisin, kadına şiddet ile aile içi şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi için mevzuat uyumu üzerinde çalıştığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Meclis İstanbul Sözleşmesi İçin Mevzuat Uyumu Üzerinde Çalışıyor

Güney Kıbrıs’ta Meclisin, kadına şiddet ile aile içi şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi için mevzuat uyumu üzerinde çalıştığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Meclisin dünkü oturumunda ilgili çalışmaların devam ettiğini; ancak AKEL’in, mevzuat uyumunda yaşanan gecikme nedeniyle hükümete eleştiride bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL Milletvekili Aristos Damianu, Meclisin iki haftadır, cinsel istismar, cinsel suçlar ve kadınlara yapılan cinsel tacizler gibi ciddi meselelerle ilgili olan bu sözleşme için, uluslararası sorumlulukları da göz önünde bulundurularak kendi ulusal yasalarının Sözleşme’ye mevzuat uyumunu sağlayacak bu çalışmayı henüz tamamlayamamış olmasından hoşnut olmadıklarını söyledi.

Damianu ayrıca, mevzuat uyumuyla ilgili yasa tasarısında ciddi boşluklar bulunduğunu ifade etti.

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