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Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün olarak İLK HELLİM dün üretildi!

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Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün (POP) olarak ilk hellimin dün üretildiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün olarak İLK HELLİM dün üretildi!

Hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (POP) olarak tescil edilmesinden bir buçuk ay sonra, dün Frenaros’ta bulunan “Somis Dairy Industry’de”, menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim üretiminin yapıldığını yazan Haravgi gazetesi, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in de üretim yerine giderek süreci izlediğini belirtti.

Açıklamasında dünkü günü kastederek “bunun memnuniyet dolu bir gün olduğunu” ifade eden Kadis, geriye kalan peynir üreticilerini de bu prosedüre dahil olmaya çağırdı.

İskandinavya’ya hellim tedarik eden ve ülkenin tarihi peynir üreticilerinden olan “Somis Dairy Industry” ile başarılı bir sinerjiye sahip olduklarını da dile getiren Rum bakan, İsveç’in dünyada kişi başına hellim tüketiminde ikinci ülke olduğunu ifade etti.

Kadis, henüz gerektiği gibi hellim üretimi sürecine başlamayan üreticiler olduğunu, çünkü bunlardan bazılarının ya tüketmek istedikleri stokları ya da başka sebepler bulunduğunu ifade etti.

Tarım Bakanı Kostas Kadis, tesiste üretilen hellimlerin standarda uygunluğu sürecini onaylayacak kontrol biriminin önümüzdeki günlerde üretim tesisine gidecek olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekledi.

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