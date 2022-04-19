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Güney Kıbrıs'ta mülk satışları: 3 ayda 1,3 milyar Euro

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Verilere göre, Kıbrıs'ta 1.272.553.880 Euro değerinde toplam 5.258 satış kaydedildi.
Güney Kıbrıs'ta mülk satışları: 3 ayda 1,3 milyar Euro

Kıbrıs Emlak Kayıt Konseyi'nden yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinde Kıbrıs'ta mülk satışlarının, Tapu Sicili tarafından yayımlanan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar Euro olarak kayda geçtiği belirtildi.

Konsey, verilerin gayrimenkul sektörünün dinamiklerini yansıttığını açıkladı.

Verilere göre, Kıbrıs'ta 1.272.553.880 Euro değerinde toplam 5.258 satış kaydedildi. Emlak Kayıt Konseyi, “Beklendiği gibi, Limasol ve Lefkoşa aslan payına sahipken, diğer iller oldukça olumlu yönde hareket ediyor” açıklamasında bulundu.

İlgili açıklamanın devamında şu görüşler yer aldı:

“Veriler, arazi edinimi için var olan büyük ilgiyi gösteriyor, çünkü tarlalar ve arsalar, muhtemelen alternatif bir yatırım kaynağı olarak, alıcıların tercih listesinin üst sıralarında yer alıyor. Aynı zamanda, veriler daireler için önemli ölçüde artan talebi göstermektedir. Baf Bölgesi hariç, diğer tüm kazalarda satılan daireler evlerden daha fazla”.

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